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Британская армия хочет набрать на военную службу людей с аутизмом, синдромом Аспергера и СДВГ
Минобороны Британии рассматривает возможность расширения параметров набора людей на военную службу из-за дефицита кадров. Ведомство может увеличить возраст выхода на пенсию, а в армию начнут набирать людей с аутизмом, синдромом Аспергера и СДВГ. Об этом говорится в публикации газеты Financial Times.
"Военное руководство Великобритании рассматривает планы по увеличению возрастного порога для служащих военных и найму большего числа нейроотличных людей", - пишет издание.
Как отмечается, министерство намерено расширить навыки армии в области кибербезопасности, к этому могут быть привлечены люди, "воспринимающие мир по-другому" из-за особенностей работы мозга. Например, к ним относятся люди, которые страдают из-за расстройства аутистического спектра.
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