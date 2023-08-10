Британская армия хочет набрать на военную службу людей с аутизмом, синдромом Аспергера и СДВГ

Минобороны Британии рассматривает возможность расширения параметров набора людей на военную службу из-за дефицита кадров. Ведомство может увеличить возраст выхода на пенсию, а в армию начнут набирать людей с аутизмом, синдромом Аспергера и СДВГ. Об этом говорится в публикации газеты Financial Times.

"Военное руководство Великобритании рассматривает планы по увеличению возрастного порога для служащих военных и найму большего числа нейроотличных людей", - пишет издание.