Британских детей учат совместимости ЛГБТ со всеми религиями

Утверждается, что учебный план был составлен религиозными ЛГБТ-организациями, и согласно ему образ жизни ЛГБТ соответствует всем авраамическим религиям и буддизму с индуизмом.

Главное при этом не читать, что об однополых отношениях написано во всех священных текстах. Диссонанс будет гарантирован.