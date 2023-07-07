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Британских детей учат совместимости ЛГБТ со всеми религиями

Британских детей учат совместимости ЛГБТ со всеми религиями

Тысячи британских школ пропагандируют однополые отношения среди учеников младше 5 лет и навязывают ЛГБТ-идеологию верующим детям, выяснила некоммерческая организация Christian Concern.

Утверждается, что учебный план был составлен религиозными ЛГБТ-организациями, и согласно ему образ жизни ЛГБТ соответствует всем авраамическим религиям и буддизму с индуизмом.

Главное при этом не читать, что об однополых отношениях написано во всех священных текстах. Диссонанс будет гарантирован.

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