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Британцам посоветовали сократить время приема душа

Британцам посоветовали сократить время приема душа

Британцам следует сократить время приема душа хотя бы на минуту, чтобы избежать дефицита воды, сообщилагазета "Санди таймс" со ссылкой на источники в компаниях, занимающихся водоснабжением в королевстве.

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