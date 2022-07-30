Британцы начали экономить на похоронах

Британия находится в эпицентре кризиса стоимости жизни. На фоне резко подскочивших цен и рекордной инфляции каждая 6 семья в стране испытывает финансовые опасения по поводу похорон и предпочитает экономить деньги, сообщает газета Mirror.

Все больше людей стали выбиратьсамый дешевый вариант прямой кремации, без каких-либо услуг, а прах хранится или развеивается близкими, которые сами устраивают свое прощание.