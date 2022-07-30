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Британцы начали экономить на похоронах

Британцы начали экономить на похоронах

Британия находится в эпицентре кризиса стоимости жизни. На фоне резко подскочивших цен и рекордной инфляции каждая 6 семья в стране испытывает финансовые опасения по поводу похорон и предпочитает экономить деньги, сообщает газета Mirror.

Все больше людей стали выбиратьсамый дешевый вариант прямой кремации, без каких-либо услуг, а прах хранится или развеивается близкими, которые сами устраивают свое прощание.

Ранее газета The Sun писала, что похоронные бюро в Британии начали предлагать гробы в аренду. В статье говорилось, что это может помочь семьям, которые борются с возросшими расходами на электроэнергию и топливо.

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