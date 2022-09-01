Британцы признали Джонсона худшим премьером с 1945 года

Борис Джонсон оказался худшим премьер-министром в современной истории Британии по версии опроса от Ipsos, передает The Insider.

До 49% респондентов посчитали, что Джонсон "проделал плохую работу" в роли лидера Британии. В этом он сильно отстал от Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона, занявших два предпоследние места с 41% и 38%.

В тоже время, Джонсон проделал на своем посту "хорошую работу" по мнению 33% опрошенных британцев. У сторонников консерваторов этот показатель дошел до 55%.

Директор политических исследований на Ipsos Кейран Педли заявила, что на исход опроса могла повлиять "предвзятость из-за новизны", а восприятие Джонсона может улучшиться в будущем.