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Британцы признали Джонсона худшим премьером с 1945 года
Борис Джонсон оказался худшим премьер-министром в современной истории Британии по версии опроса от Ipsos, передает The Insider.
До 49% респондентов посчитали, что Джонсон "проделал плохую работу" в роли лидера Британии. В этом он сильно отстал от Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона, занявших два предпоследние места с 41% и 38%.
В тоже время, Джонсон проделал на своем посту "хорошую работу" по мнению 33% опрошенных британцев. У сторонников консерваторов этот показатель дошел до 55%.
Директор политических исследований на Ipsos Кейран Педли заявила, что на исход опроса могла повлиять "предвзятость из-за новизны", а восприятие Джонсона может улучшиться в будущем.
На фоне своих преемников даже Джонсон покажется Черчиллем.
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