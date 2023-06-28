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Чего могут стоить провокации Киева и их кураторов?
Киевский режим, координируя свои действия с Лондоном, пытается создать атмосферу страха перед "ядерной катастрофой" в глазах граждан европейских государств и лояльного к России населения.
Не осталась в стороне и наша страна, поводы выжали из пальца, размещение ядерного оружия, а тут еще и ЧВК "Вагнер" с языков не сходит в свете последних событий.
Политики западных стран вместе со "змагарамі" выпрыгивают из штанов, придумывая следующие провокации. Пример: взрыв Каховской ГЭС.
И подобные провокации, которые уже не единожды осуществляли киевские стервятники, при попустительстве стран ЕС и полном безразличии США будут иметь катастрофические последствия для безопасности всей Европы.
Это именно тот момент, когда киевские боевики стали опасны даже для тех, кто их вырастил.
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