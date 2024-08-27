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Чехия поставила Украине партию надувных F-16

Чехия поставила Украине партию надувных F-16

Прага передала Киеву макеты истребителей F-16, пишет iDNES. Надувные самолеты будут использовать в качестве ложных целей, чтобы защитить последнюю "вундервафлю" Украины.

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