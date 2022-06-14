3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Черное море больше не будет принадлежать Украине
Американские и австралийские военные эксперты уверены в том, что Россия укрепила свою оборону в стратегически важном для акватории Черного моря острове Змеиный, а те противокорабельные ракеты, которые обещает Украине Запад, имеют нулевую эффективность против подводных лодок России.
"Реальность такова, что Россия сильна в Черном море, и ее база в Севастополе очень важна для нее. Я не вижу военного решения", - отметил австралийский генерал в отставке Мик Райан.
"Такая надежда на противокорабельные ракеты предполагает, что единственная угроза, которую вы имеете, - это корабли, но наибольшую угрозу представляют подводные лодки, которые недосягаемы для противокорабельных ракет", - заявил морской историк и доцент истории в Университете Кэмпбелла в Северной Каролине Сал Меркольяно.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Регионы
Все
Происшествия
Все