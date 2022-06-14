Черное море больше не будет принадлежать Украине

Американские и австралийские военные эксперты уверены в том, что Россия укрепила свою оборону в стратегически важном для акватории Черного моря острове Змеиный, а те противокорабельные ракеты, которые обещает Украине Запад, имеют нулевую эффективность против подводных лодок России.

"Реальность такова, что Россия сильна в Черном море, и ее база в Севастополе очень важна для нее. Я не вижу военного решения", - отметил австралийский генерал в отставке Мик Райан.