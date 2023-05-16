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CNN: ЦРУ создало телеграм-канал для вербовки россиян
Сотрудники ЦРУ сообщили, что впервые устанавливают присутствие в мессенджере, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя "вынужденным взаимодействовать с американской спецслужбой".
На канале уже опубликовано видео на русском языке с инструкциями о том, как анонимно связаться с ЦРУ. Управление заинтересовано в получении "данных об экономике и российских властях".
Российские пользователи, обсуждая новость, предлагают "закидать американцев дезинформацией".
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