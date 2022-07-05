"Дас ист нихт фантастиш!" Германия в топе по детской порнографии

По последним Internet Watch Foundation (IWF), в Германии находится до 5% всей детской порнографии в мире в 2021 году.

IWF также отметили, что на ЕС приходится 62% всемирного хостинга таких материалов. Лидерами по их обороту в Европе остаются Нидерланды, Франция и Латвия.

Германия пока еще на 4 месте, но успешно борется за первенство. Так, в 2021 году были отмечены 8219 немецких URL, содержащих детскую порнографию, против всего 838 таких ссылок в 2020 году.

Глава IWF Сьюзи Харгривс отметила, что Германия и Нидерланды остаются основными противниками жесткой борьбы с эксплуатацией детей в сети. Власти стран ссылаются на "защиту приватности" онлайн-чатов.