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"Дас ист нихт фантастиш!" Германия в топе по детской порнографии
По последним Internet Watch Foundation (IWF), в Германии находится до 5% всей детской порнографии в мире в 2021 году.
IWF также отметили, что на ЕС приходится 62% всемирного хостинга таких материалов. Лидерами по их обороту в Европе остаются Нидерланды, Франция и Латвия.
Германия пока еще на 4 месте, но успешно борется за первенство. Так, в 2021 году были отмечены 8219 немецких URL, содержащих детскую порнографию, против всего 838 таких ссылок в 2020 году.
Глава IWF Сьюзи Харгривс отметила, что Германия и Нидерланды остаются основными противниками жесткой борьбы с эксплуатацией детей в сети. Власти стран ссылаются на "защиту приватности" онлайн-чатов.
Как вам такие европейские ценности?
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