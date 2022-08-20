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ДАЙТЕ ЕЩЕ ДЕНЕГ!

ДАЙТЕ ЕЩЕ ДЕНЕГ!

Зе в шубе и золотой цепи страстно призвал США дать еще денег.

В американских социальных сетях шутят над итогами встречи президента Украины с Эрдоганом и Гутерришем во Львове.

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