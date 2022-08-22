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Даже обнаженная грудь не убедила Шольца отказаться от российского газа
Две активистки, которые во время фотосессии с немецким канцлером Олафом Шольцем обнажили грудь, требовали немедленного ввода эмбарго на российский газ.
Впрочем, Шольца произошедшее абсолютно не смутило.
Пикантный инцидент произошел во время фотосессии с канцлером, которая проходила в рамках Дня открытых дверей на территории его ведомства. Две девушки подошли к Шольцу, чтобы сделать фото, а затем скинули с себя футболки, обнажив грудь с надписями. Помимо этого, нарушительницы общественного порядка раскидали нарисованные купюры.
Судя по кадрам, охрана отреагировала молниеносно - активисток растащили в разные стороны. При этом они продолжали выкрикивать лозунги. Одну из девушек охранникам пришлось схватить за руки и за ноги, чтобы уволочь подальше от смущенного канцлера.
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