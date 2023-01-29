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Дефицит врачей в Латвии продолжается. Кто будет пересаживать почки?
Как ранее отмечала глава Службы неотложной помощи Лиене Ципуле, количество вакансий в крупных больницах измеряется сотнями. А скорой помощи требуются по меньшей мере 250 медиков.
Ситуация в других областях медицины куда хуже: в Латвии всего пять хирургов-трансплантологов. Из них никто не уехал работать за границу, в отличие от врачей других специальностей, подчеркивает трансплантолог больницы им. Страдиня.
В то же время Рижский университет им. Страдиня решил закрыть резидентуру по трансплантологии, поэтому через пару лет новых специалистов, по всей видимости, не будет.
По словам профессора Илзы Гропе, за последние семь лет эту программу закончил "всего один резидент".
Однако большинство хирургов других специальностей обладают навыками по пересадке органов, указала Гропе. Например, кардиохирурги пересаживают сердце. На вопрос, кто будет пересаживать почки, Гропе не ответила.
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