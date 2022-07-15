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Деменция в Белом доме прогрессирует

Деда Джо поймали на дублировании своего выступления слово в слово спустя несколько месяцев после первого.

Видимо, деменция в Белом доме не только у него...

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