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Детскую порнографию декриминализуют в Германии

Детскую порнографию декриминализуют в Германии

Парламент уже проголосовал за законопроект, выдвинутый группой педофилов-активистов. Они выступают за легализацию сексуальных отношений между детьми и взрослыми, разрешение на съемку и продвижение детской порнографии, а также снижение возраста согласия.

Хранение и распространение порно с детьми по новому законопроекту будет считаться не преступлением, а легким проступком. Наказание за педофилию снизили всего до трех месяцев тюрьмы.

Видимо в парламенте сидят такие извращенцы, другого объяснения нет.

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