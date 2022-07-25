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США оказывают экономическое давление на Германию
Die Welt: США оказывают экономическое давление на Германию, переживающую небывалый кризис.
По словам автора статьи Томаса Штраубхаара, нынешний кризис для ФРГ похож на снежный ком: он уникален сочетанием сразу многих факторов, наносящих экономике заметный урон.
При этом США играют в нынешнем кризисе Германии активную роль, поскольку именно в подобных условиях Вашингтон, который ранее финансировал "немецкое экономическое чудо" экспортной политики, может теперь выдвинуть Берлину свои условия.
"Для Германии больше не будет политики "и-и". США дадут Европе выбор: либо она выбирает США в качестве стратегического союзника и таким образом делает Пекин заклятым врагом, либо выбирает Китайскую Народную Республику и отказывается от трансатлантических союзов, а значит, возможно, и от военного щита США для Европы", — считает обозреватель.
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