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Для ЗАПАДНЫХ ПОЛИТИКОВ война - это ИГРУШКА!

"У них нет ощущения реальности. Они о ядерной катастрофе говорят, как об ЭЛЕМЕНТЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ. Также большинство украинцев НЕ ВЕРЯТ, что Запорожскую АЭС обстреливают русские. Они прекрасно отдают себе отчет - кто реально стреляет! И ОДОБРЯЮТ ЭТО!"

Таким мнением поделился Вадим Гигин в "Клубе редакторов".

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