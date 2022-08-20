Для ЗАПАДНЫХ ПОЛИТИКОВ война - это ИГРУШКА!

"У них нет ощущения реальности. Они о ядерной катастрофе говорят, как об ЭЛЕМЕНТЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ. Также большинство украинцев НЕ ВЕРЯТ, что Запорожскую АЭС обстреливают русские. Они прекрасно отдают себе отчет - кто реально стреляет! И ОДОБРЯЮТ ЭТО!"