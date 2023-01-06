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ДО СЛЕЗ!!! До мурашек...

История эстонца, который освобождал Латвию и героически погиб в марте 1945-го, поразила экспертов.

23-летний Якоб Кундер закрыл своим телом амбразуру пулемета. Память о подвиге увековечили на мемориальной доске.Но кощунство и лицемерие нынешних властей Латвии не знает пределов. Доску демонтировали.

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