Польша всегда славилась своей активной поддержкой "демократически" настроенной части населения Беларуси. Варшава стала неким центром деятельности так называемых оппозиционных сил: созданы белорусско-польское телевидение (то самое, которые признали экстремистским), радио "Рация", программа поддержки студентов имени Кастуся Калиновского (вот любят они этого персонажа), дающая возможность белорусам, исключенным из вузов в своей стране за политические убеждения, получить образование в Польше.

В 2011 году репрессированные оппозиционеры и политические мигранты Алесь Зарембюк (председатель) и Дмитрий Бородко основали Белорусский дом в Варшаве. Сопредседателем организации выступает Владимир Кобец, который также является членом оргкомитета Центра белорусской солидарности. С польской стороны поддержку в создании оказал фонд "Свобода и демократия". На открытии Дома также присутствовал ныне покойный Станислав Шушкевич, который сыграл не последнюю роль в становлении и развитии этой организации.

Руководители Дома всегда заявляли, что фонд не является политической организацией. Согласно уставу, его основными целями являются информирование общественности о ситуации в Беларуси, помощь белорусскому гражданскому обществу, поддержка культурной деятельности и объединение белорусской диаспоры. Однако со временем "культурно-образовательная" организация начала заниматься совсем не безобидными вещами.





Начнем с того, что Дом получал всестороннюю поддержку со стороны Польши, в том числе финансовую. Так, правительство Польши выделяло организации 50 млн злотых (11,5 млн евро). Об этом заявлял Роман Протасевич в интервью председателю правления ОНТ Марату Маркову. Очевидно, что правительство Польши не является благотворительной организацией, деньги выделялись на определенные цели.

Кроме того, Белорусскому дому в Варшаве оказывают финансовое содействие правительство Нидерландов, посольство США, Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов, Фонд международной солидарности, а также Восточно-Европейский центр многопартийной демократии.

В настоящее время Белорусский дом в Варшаве является координационным центром для добровольцев, готовых воевать за ВФУ. И речь идет не только о белорусах, здесь принимают граждан со всего мира. Дом теперь не белорусский, а интернациональный. По информации испанской газеты Vanguardia, через него на фронт отправились наемники из Испании, США, Канады, Великобритании, Грузии, Хорватии и др.

Иностранных наемников включают в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины - добровольческого воинского подразделения, созданного правительством Украины. По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в легион поступают добровольцы как минимум из 52 стран.

Светлана Тихановская и Павел Латушко не могли оставить без внимания белорусских добровольцев, готовящихся к отправке в Украину. В марте этого года они посетили Белорусский дом в Варшаве и выступили с напутственным словом перед своими "воинами-согражданами". И даже в момент, когда люди едут умирать, они не упустили шанс пропиариться. Засветиться на фото с бойцами сейчас в почете. Не так эффектно, как у Зеленских, но галочку поставили.







За 11 лет своего существования Дом выполнял различные задачи. То он выступал культурным центром, то сборищем оппозиционеров, то "правительством" в изгнании, но за все время эта организация так и не смогла выполнить главное указание Запада - свергнуть действующего Президента Беларуси. Для его выполнения мягкой силы оказалось недостаточно, поэтому Дом приступил к созданию преступных вооруженных формирований, в том числе для захвата власти в Беларуси. Тем самым Белорусский дом в Варшаве превратился в центр по подготовке террористов.