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ДУДА, ЭТО ТЫ ВИНОВАТ!

ДУДА, ЭТО ТЫ ВИНОВАТ!

В магазинах Мakro (Польша) начали появляться таблички. Они стоят на кассах и кое-где на прилавках. В дословном переводе: "Это не мы поднимаем цены, а Дуда".

Покупатели часто ругаются с продавцами из-за стоимости продуктов. Видимо, работники так намекают, ктона самом деле виноват в поднятии цен".

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