Дуда реабилитирует фашизм

Спикер Госдумы РФ Володин заявил, что требование Польши по возмещению ущерба за Вторую мировую войну от России реабилитирует фашизм.



Так он прокомментировал заявление Дуды, который поддержал бредовую идею Сейма потребовать от России репарации, как и от Германии.



Володин напомнил, что "освобождение мира от нацизма далось советскому народу дорогой ценой - 27 миллионов погибших" и "Польша сегодня существует как государство только благодаря нашей победе", и "жители Варшавы встречали советские войска с цветами и со слезами на глазах".



"Заявление Президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа, - написал Володи в Twitter. - За подобного рода высказывания в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание. Правильно надзорным органам изучить заявление Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности".

