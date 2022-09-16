3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Дуда реабилитирует фашизм
Спикер Госдумы РФ Володин заявил, что требование Польши по возмещению ущерба за Вторую мировую войну от России реабилитирует фашизм.
Так он прокомментировал заявление Дуды, который поддержал бредовую идею Сейма потребовать от России репарации, как и от Германии.
Володин напомнил, что "освобождение мира от нацизма далось советскому народу дорогой ценой - 27 миллионов погибших" и "Польша сегодня существует как государство только благодаря нашей победе", и "жители Варшавы встречали советские войска с цветами и со слезами на глазах".
"Заявление Президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа, - написал Володи в Twitter. - За подобного рода высказывания в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание. Правильно надзорным органам изучить заявление Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности".
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов