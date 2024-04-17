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Дуров рассказал о попытках американских властей оказать давление на деятельность Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону заявил о повышенном внимании властей и спецслужб СШАк мессенджеру.

По его словам,после событий в Капитолии в январе 2021 года компания получила письма как от Демократической, так и от Республиканской партий. Причем их запросы противоречили друг другу: демократы угрожали разбирательствами за отказ раскрывать конфиденциальные данные пользователей, а республиканцы заявили, что если компания предоставит данные по запросу демократов, то нарушит конституцию США.

Платформа решила проигнорировать оба запроса.

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