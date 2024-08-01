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Дворец Гитлера в Нюрнберге станет оперным театром
Здание, которое является одной из крупнейших построек времен национал-социализма в Германии, будет использоваться для культурных мероприятий, пока главный оперный театр на ремонте. Внутри также планируется возвести новое сооружение для сценических представлений.
Открытие планируется в 2028 году. Новый театр будет использоваться как минимум 25 лет.
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