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Дворец Гитлера в Нюрнберге станет оперным театром

Дворец Гитлера в Нюрнберге станет оперным театром

Здание, которое является одной из крупнейших построек времен национал-социализма в Германии, будет использоваться для культурных мероприятий, пока главный оперный театр на ремонте. Внутри также планируется возвести новое сооружение для сценических представлений.

Открытие планируется в 2028 году. Новый театр будет использоваться как минимум 25 лет.

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