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Джонсон бредит о Путине-женщине

Джонсон бредит о Путине-женщине

"Путин не начал бы спецоперацию, если бы был женщиной".

Это мнение британского премьера Джонсона. Также он назвал Путина "прекрасным примером токсичной маскулинности".

Какие еще диковинные мысли таятся в голове у Бориса? А может Путин женского пола - его тайная фантазия?..

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