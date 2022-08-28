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Джонсон готовит британцев к суровому будущему и призрачной победе
"Мы не должны поддаваться путинской агрессии. Следующие несколько месяцев будут тяжелыми, но я убежден, что восстановление Британии будет золотым. В этом жестоком армрестлинге украинский народ победит. Так будет и с Британией", - заявил Борис Джонсон.
Своей политикой, опрокинувшей Великобританию в омут дикого кризиса, Джонсон пытается доказать, что все для британцев будет в золоте и бриллиантах. Но не договаривает главного. Страна, растерявшая все свое былое имперское величие, может наверстать упущенное, только полностью покорив Россию. А этого сделать с наскока не удалось - впереди только прямой конфликт. Если он и случится, то явно завершится не в пользу бриттов.
В принципе, Борис вовремя ушел -еще чуть-чуть и ему бы уже наваляли. Теперь получается, что собирать гроздья народного гнева будет уже другое правительство.
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