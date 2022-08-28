Джонсон готовит британцев к суровому будущему и призрачной победе

"Мы не должны поддаваться путинской агрессии. Следующие несколько месяцев будут тяжелыми, но я убежден, что восстановление Британии будет золотым. В этом жестоком армрестлинге украинский народ победит. Так будет и с Британией", - заявил Борис Джонсон.

Своей политикой, опрокинувшей Великобританию в омут дикого кризиса, Джонсон пытается доказать, что все для британцев будет в золоте и бриллиантах. Но не договаривает главного. Страна, растерявшая все свое былое имперское величие, может наверстать упущенное, только полностью покорив Россию. А этого сделать с наскока не удалось - впереди только прямой конфликт. Если он и случится, то явно завершится не в пользу бриттов.