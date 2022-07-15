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Джонсон опять все испортит!

Джонсон опять все испортит!

Джонсон решил испортитьвыборы нового премьера Британии и подговаривает выбывших из гонки за этот пост претендентов не поддерживать экс-министра финансов Риши Сунака (он сейчас лидирует по голосам)

Считается, что Джонсон испытывает личную неприязнь к Сунаку и называет его главным виновником своей отставки.

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