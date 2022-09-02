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Джонсон посоветовал британцам купить новые чайники

Джонсон посоветовал британцам купить новые чайники

Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал британцам купить новые чайники, чтобы сэкономить на электричестве и снизить траты.

По его словам, чтобы закипеть, старые чайники тратят много электричества. Джонсон посоветовал заменить их, а лучше приобрести новые.

"Если вы приобретете новый чайник, вы сэкономите £10 в год на оплате электричества", - заявил политик во время своего выступления на тему энергетической безопасности в Великобритании.

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