Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал британцам купить новые чайники, чтобы сэкономить на электричестве и снизить траты.



По его словам, чтобы закипеть, старые чайники тратят много электричества. Джонсон посоветовал заменить их, а лучше приобрести новые.



"Если вы приобретете новый чайник, вы сэкономите £10 в год на оплате электричества", - заявил политик во время своего выступления на тему энергетической безопасности в Великобритании.

