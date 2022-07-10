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Джонсон захотел уйти из политики
По информации The Telegraph, Джонсонпрямо сейчас сдавать свой депутатский мандат не будет, чтобы не спровоцировать в своем округе досрочные выборы и не дать оппозиционному кандидату шанс занять его место.
Однако в следующей избирательной гонке Джонсон уже не планирует выставлять свою кандидатуру. В таком случае он может вернуться к публицистической деятельности или выступать с лекциями по различным тематикам на корпоративных мероприятиях.
Премьер подал в отставку после того, как на фоне скандалов из его правительства ушли более 50 человек.
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