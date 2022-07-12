Екатерину II на порноактера... Очередная "перемога" украинской культуры

Зеленский рассмотрит идею об установке памятника порноактеру в Одессе.

Петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на памятник американскому актеру Билли Херрингтону, прославившемуся в порнофильмах 1990-х, набрала необходимое для рассмотрения Зеленским количество голосов.