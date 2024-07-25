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Экоактивисты заблокировали крупнейший аэропорт Германии - Франкфурт-на-Майне

Экоактивисты заблокировали крупнейший аэропорт Германии - Франкфурт-на-Майне

Шесть участников движения "Последнее поколение" рано утром 25 июля взломали забор и проникли на территорию аэропорта Франкфурт-на-Майне.Они заблокировали несколько взлетно-посадочных полос, вероятно, приклеив свои руки к асфальту, а рядом разместили плакаты с надписью "Нефть убивает".

До 7:30 все рейсы были отменены. Полиция заявила, что делает все возможное, чтобы убрать активистов с территории летного поля.

Накануне аналогичная акция парализовала работу аэропорта Кельн-Бонн на несколько часов.

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