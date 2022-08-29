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Эпидемия бездомности в США усугубляется
Эпидемия бездомности в США усугубляется. Количество людей, которым негде жить, достигло уровня, невиданного даже для более бедных стран. Без жилья остались более полумиллиона человек.
В 2020 году в США умерли почти 8 тыс. бездомных, сообщает организация Homeless Death Count. Рост составил почти 77 % за шесть лет.
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