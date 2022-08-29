Эпидемия бездомности в США усугубляется. Количество людей, которым негде жить, достигло уровня, невиданного даже для более бедных стран. Без жилья остались более полумиллиона человек.



В 2020 году в США умерли почти 8 тыс. бездомных, сообщает организация Homeless Death Count. Рост составил почти 77 % за шесть лет.