ЕС хочет помешать России производить дроны

ЕС намерен ввести ограничения на российский сектор производства дронов в рамках нового пакета санкций, сообщает Bloomberg.

Согласно источникам Bloomberg, производство дронов входит в число тех технологий, против которых ЕС намерен ввести санкции на следующей неделе.

Новые санкции могут быть связаны с тем что, по данным западных СМИ, американские и европейские компоненты используются Россией в производстве своих беспилотников.

Ожидается, что новый пакет санкций будет официально предложен и обсужден на этой неделе, и цель состоит в том, чтобы утвердить меры до встречи лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе.