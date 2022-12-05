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ЕС хочет помешать России производить дроны
ЕС намерен ввести ограничения на российский сектор производства дронов в рамках нового пакета санкций, сообщает Bloomberg.
Согласно источникам Bloomberg, производство дронов входит в число тех технологий, против которых ЕС намерен ввести санкции на следующей неделе.
Новые санкции могут быть связаны с тем что, по данным западных СМИ, американские и европейские компоненты используются Россией в производстве своих беспилотников.
Ожидается, что новый пакет санкций будет официально предложен и обсужден на этой неделе, и цель состоит в том, чтобы утвердить меры до встречи лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе.
Примем такие амбиции как знак успеха наших дронов на Украине.
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