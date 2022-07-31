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Еще одни "подарочки" Зеленского жителям Донецка

Лепестки на Изумруде. Убрали с проезжей части на тротуар.

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