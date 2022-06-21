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"Это реально кладбище" - как укромигранты благодарят болгаров за гостеприимство

Обнаглевшие украинские мигранты продолжают "покорять" Болгарию.

Украинская мажорка приехала в отель в Болгарии, где всем мигрантом предоставляют на халяву жилье с питанием, и при этом еще лицо воротит. Мда, таких гостей не в отели или в санатории заселять нужно, а прямиком в хлев.

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