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Евробюрократы встревожены: ветры общественного мнения дуют не туда

Евробюрократы встревожены: ветры общественного мнения дуют не туда

Рост популярности правых пугает европейских чиновников, пишет TAC. Теоретически результаты выборов в Европарламент могут ввергнуть мир в системный шок, считает автор статьи.

Конечно, европейский истеблишмент почти наверняка сохранит ведущие позиции в Европарламенте. Позицию правящих кругов обычно поддерживает три четверти голосующих. Голосование по темам, которые должны были бы вызывать разногласия, - несогласные государства Центральной Европы, аборты, сексуальное воспитание детей, миграция - проходит всегда однобоко.

Но несмотря на превалирование действующей в ЕС законодательной власти, ветра общественного мнения все равно вызывают у местного истеблишмента беспокойство. Журналисты и политики встревожены: ведь крайне правые партии угрожают демократическим ценностям, которые лежат в основе европейского единства и самого Евросоюза.

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