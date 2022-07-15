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Европа наступает на те же грабли...

Европа наступает на те же грабли...

В Европе предложили отапливать здания максимум до 19 градусов.

Такая мера предусмотрена в плане ЕК по экономии газа перед зимой. По информации газеты El País, ещё одна инициатива — охлаждать помещения при помощи кондиционеров не ниже 25 градусов.

Еврокомиссия также советует предприятиям использовать по возможности другие источники энергии для увеличения запасов голубого топлива.

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