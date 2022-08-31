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Европа поставила новый рекорд по инфляции
Годовая инфляция в еврозоне стала максимальной за всю свою историю в августе, достигнув 9,1 % по сравнению с 8,9 % в июле, сообщает Bloomberg.
Основной причиной разгона рекордной инфляции остается рост цен на продукты питания и энергию, отмечает агентство. Как и в прошлые месяцы, данный результат снова превысил прогнозы экономистов.
Европейский центральный банк связывает рост цен с последствиями конфликта в Украине. Банк также указал на резкий рост спроса после снятия введенных из-за COVID-19 ограничений.
Санкции работают как часы, только против стрелки.
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