Годовая инфляция в еврозоне стала максимальной за всю свою историю в августе, достигнув 9,1 % по сравнению с 8,9 % в июле, сообщает Bloomberg.



Основной причиной разгона рекордной инфляции остается рост цен на продукты питания и энергию, отмечает агентство. Как и в прошлые месяцы, данный результат снова превысил прогнозы экономистов.



Европейский центральный банк связывает рост цен с последствиями конфликта в Украине. Банк также указал на резкий рост спроса после снятия введенных из-за COVID-19 ограничений.



Санкции работают как часы, только против стрелки.