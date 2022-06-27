Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Европа признает победу России

"Россия, кажется, выигрывает", -написал депутат Европарламента Пятрас Ауштревичюс в своем аккаунте в Facebook.

В Литве не знают, как сделать так, чтобы заблокировать Калининград, потому что "за" блокировку, похоже, из всего ЕС выступает только Литва.

На прошлой неделе в коридорах ЕС состоялось несколько встреч. Литва выразила бескомпромиссную позицию о необходимости не поддаваться давлению России. Сообщается, что большинство государств поддержало Литву, но не называют какие.

ЕК начала дебаты, но не была единой. Родился документ, разрешающий перевозку разрешенных грузов по территории ЕС из "России в Россию". Литва в документе не упоминается, но по умолчанию подразумевается, что речь идет о Литве, если Литва согласится.