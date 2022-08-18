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Европа снижает военную помощь Украине
В июле шесть крупнейших стран ЕС, среди которых Германия и Франция, вообще не дали Киеву никаких новых обещаний. Такая ситуация сложилась впервые с начала спецоперации, пишет Politico.
Согласно данным Кильского института мировой экономики, объём военной помощи Украине из европейских стран имеет тенденцию к снижению с апреля.
На прошлой неделе в Копенгагене западные союзники решили выделить Киеву $1,5 млрд. Но, как говорится в статье, эта сумма "мизерна" по сравнению с тем, что обещалось Украине ранее.
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