Европа снижает военную помощь Украине

В июле шесть крупнейших стран ЕС, среди которых Германия и Франция, вообще не дали Киеву никаких новых обещаний. Такая ситуация сложилась впервые с начала спецоперации, пишет Politico.



Согласно данным Кильского института мировой экономики, объём военной помощи Украине из европейских стран имеет тенденцию к снижению с апреля.



На прошлой неделе в Копенгагене западные союзники решили выделить Киеву $1,5 млрд. Но, как говорится в статье, эта сумма "мизерна" по сравнению с тем, что обещалось Украине ранее.