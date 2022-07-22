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Европол заявил о признаках контрабанды оружия из Украины

Европол заявил о признаках контрабанды оружия из Украины

По его словам представителя Европола, были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения. Также расследователи из стран Евросоюза обнаружили "признаки торговли тяжелым военным вооружением", не уточнив, о каком именно оружии идет речь.

"Есть риск, что оружие попадет в руки организованных преступников или террористов", - сказал спикер.

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