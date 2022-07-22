Европол заявил о признаках контрабанды оружия из Украины

По его словам представителя Европола, были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения. Также расследователи из стран Евросоюза обнаружили "признаки торговли тяжелым военным вооружением", не уточнив, о каком именно оружии идет речь.