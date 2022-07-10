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Евросоюз строит бункер для секретных переговоров без российских шпионов
Евросоюз собирается построить безопасный "антироссийский" бункер стоимостью в 8 млн евро, сообщает EUobserver.
Это защищенное место будет расположено в Брюсселе, в котором будут проводиться встречи без российских шпионов. Помещение будет отключено от интернета.
По информации издания, в бункере смогут разместиться около 100 человек - до 34 лидеров и 34 протоколистов, а также технический и обслуживающий персонал.
Объект планируется построить до 2024 года в комплексе Совета ЕС в Брюсселе.
Теперь понятно, почему санкции так "работают". Просто их принимали российские шпионы.
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