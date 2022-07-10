Евросоюз строит бункер для секретных переговоров без российских шпионов

Евросоюз собирается построить безопасный "антироссийский" бункер стоимостью в 8 млн евро, сообщает EUobserver.

Это защищенное место будет расположено в Брюсселе, в котором будут проводиться встречи без российских шпионов. Помещение будет отключено от интернета.

По информации издания, в бункере смогут разместиться около 100 человек - до 34 лидеров и 34 протоколистов, а также технический и обслуживающий персонал.

Объект планируется построить до 2024 года в комплексе Совета ЕС в Брюсселе.