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Фе! Какая гадость!

Фе! Какая гадость!

Все змагары делают это!

Посмотрите, какой эпичный экземпляр попался на просторах соцсетей. Дегенерат с бчб-онучей признался, что всегда справляет малую нужду в умывальник, причем одновременно с чисткой зубов и мытьем рук. И это у них семейное.

При этом собственную девиацию змагар пытается спроецировать на всех мужчин. История умалчивает, есть ли у ссыкуна биде и кукую нужду он справляет туда.

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