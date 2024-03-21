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Польские фермеры добрались до дома спикера Сейма

Польские фермеры добрались до дома спикера Сейма

Перед домом спикера Польскогосейма Холовни протестующие крестьяне вывалили кучу навоза и повесили плакаты"Предатель польской деревни" и "Фермеры благодарят за отравление газом и избиение дубинками в Варшаве".

Протесты охватили всю страну. Требования те же - ограничить ввоз сельхозпродукции из Украины и отказаться от зеленого курсаЕС, разоряющего аграриев.

Сам Холовни в этом доме не проживает, "благодарность" досталась проживающим там его родителям.

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