ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Финансовые трудности могут быть ранним признаком деменции - исследование

Финансовые трудности могут быть ранним признаком деменции - исследование

Ученые обнаружили, что примерно за пять лет до постановки диагноза у будущих пациентов ухудшается кредитный рейтинг и увеличивается число просроченных платежей.

Среди симптомов: склонность к попаданию в мошеннические схемы, неоплата счетов в срок, рост долгов, частое снятие налички, необдуманные покупки, в том числе в кредит.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все