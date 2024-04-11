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Финляндия изучает варианты размещения войск НАТО на своей территории
"У нас нет решений по этому поводу, но мы рассматриваем разные варианты: будь то расширенные учебные мероприятия, ротационная модель или другие виды деятельности", - заявил новый командующий финскими Силами обороны генерал-лейтенант Янне Яаккола.
Он добавил, что в настоящее время разрабатываются планы, как НАТО будет организовывать свою командную структуру и как союзные силы могут действовать в Финляндии. В связи с этим рассматривается вопрос о том, должна ли Финляндия иметь войска из других стран НАТО.
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