Финляндия изучает варианты размещения войск НАТО на своей территории

"У нас нет решений по этому поводу, но мы рассматриваем разные варианты: будь то расширенные учебные мероприятия, ротационная модель или другие виды деятельности", - заявил новый командующий финскими Силами обороны генерал-лейтенант Янне Яаккола.



Он добавил, что в настоящее время разрабатываются планы, как НАТО будет организовывать свою командную структуру и как союзные силы могут действовать в Финляндии. В связи с этим рассматривается вопрос о том, должна ли Финляндия иметь войска из других стран НАТО.