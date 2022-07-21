Финляндия ужесточила русофобию

По его словам, еще с 2020 года для покупки участков не гражданами ЕС необходима лицензия от министерства обороны страны. Теперь безопасно и надежно отдыхать на родине. Нечего инвестиции в недружественные страны вывозить - в приступе русофобии отнимут!