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Финляндия ужесточила русофобию

Финляндия ужесточила русофобию

Финляндия ужесточила русофобию. Изменились требования для покупки земли россиянами.

Решение (якобы) связано с обеспечением национальной безопасности, сообщил 20 июля российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов.

По его словам, еще с 2020 года для покупки участков не гражданами ЕС необходима лицензия от министерства обороны страны. Теперь безопасно и надежно отдыхать на родине. Нечего инвестиции в недружественные страны вывозить - в приступе русофобии отнимут!

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