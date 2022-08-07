Fox News: Байден виновник! Америка проигрывает!

Ведущий Fox News назвал Байдена виновником украинского кризиса, в котором Америка проигрывает и убивает свою экономику.



Так считает ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Он напомнил, что РФ несколько раз называла возможное вступление Украины в НАТО, пропагандируемое США, красной линией.



"И через несколько дней после того, как русские сказали это в 50-й раз подряд, Камала Харрис прибыла на Мюнхенскую конференцию по безопасности и публично, читая по шпаргалке, призвала Украину вступить в НАТО.



Она прочитала слова. Они были написаны кем-то из Госдепартамента, а они точно знали, что делают, когда писали это. Они хотели конфликта с Россией. И теперь он у нас есть. Кстати, мы не выигрываем в нем. Главными американскими потерями до этих пор была наша экономика, которая умирает", - подчеркнул Карлсон.



Карлсон - хоть и американский, но рупор здравого смысла и очевидных вещей!

