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Франция, Италия и Германия сливают Украину. Кто остается?
Похоже, воевать за Укрорейх дальше намерены только два "ДБ" - Джозеф Байден и Джонсон Борис.
"Правительства Германии, Италии и Франции просят руководство Украины уступить часть территорий в пользу России для скорейшего завершения конфликта", - раскрыл "секрет Полишинеля" по итогам визита лидеров трех стран в Украину французский политик Николя Бавре в Le Figaro.
"Объявление о статусе "немедленного кандидата" в члены ЕС для Киева, как и о предоставлении военной помощи, не может скрыть растущие разногласия внутри демократий относительно целей конфликта, - отмечается в статье. - Часть стран ЕС выступает за продолжение санкционного давления на Москву, а другая часть - за мирное урегулирование. При этом за первый сценарий выступают страны Восточной Европы и Великобритания, однако Франция, Германия и Италия предпочитают второй".
"Макрон, Шольц и Драги во время визита в Киев отказались удовлетворить просьбу Зеленского оперативно поставить Киеву оружие", - сообщила Los Angeles Times.
Похоже, "честь" биться за Укрорейх "до последнего украинца" оставили себе только президент Байден, пишет The New York Times, и премьер Джонсон, о чем он лично поведал в The Sunday Times.
"ДБ" сами загнали себя в ловушку, из которой нет выхода. Вашингтонской "хромой утке" и британскому "дохлому льву" угрожают импичменты в парламентах и баррикады на улицах.
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