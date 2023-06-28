Францию с Германией обвинили в неудачах оборонной промышленности ЕС

Отсутствие лидерства со стороны Германии и Франции не даетЕвропе развить оборону до нужного в украинском конфликте уровня. К такому выводу пришли на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Решающим пробелом в европейской обороне по-прежнему является политическое руководство", - говорится в среду в докладе конференции.

По мнению авторов текста, Франция и ФРГ не преследуют коллективных интересов Европы и должны "вернуть доверие" за счет поддержки Киева.