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Французы откровенно смеются над своим Макроном-Наполеоном

Французы откровенно смеются над своим Макроном-Наполеоном

Французы откровенно смеются над своим Макроном-Наполеоном.

На французском канале France 24 весело обсуждают "долгожданную" обложку журнала, где Макрон изображен как ощипанный злой петух. На минуточку, петух вообще-то главный символ Франции. Но теперь французский петух выглядит вот так - ощипанная птица с головой Макрона.

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