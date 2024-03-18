Французы откровенно смеются над своим Макроном-Наполеоном.



На французском канале France 24 весело обсуждают "долгожданную" обложку журнала, где Макрон изображен как ощипанный злой петух. На минуточку, петух вообще-то главный символ Франции. Но теперь французский петух выглядит вот так - ощипанная птица с головой Макрона.